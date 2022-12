Mit einer Charity-Aktion hat der Rotaract-Club Ludwigshafen-Frankenthal Kinder der integrativen Kita Sonnenblume in Oggersheim überrascht. Für die Kleinen gab es Geschenketüten und Spielsachen. Wie es dazu kam? Carl Philippe Stoffel fragte bei „Hajo“ Bartsch nach, der seit 15 Jahren die Fastnachtsaktion in der Kita organisiert, ob sich die Kinder über eine Adventsüberraschung freuen würden. Spontan antwortete er: „Da fragen Sie noch?“ Und so kam es, dass der Rotary-Club Ludwigshafen Rheinschanze zusammen mit Mitgliedern der Rotary-Clubs Frankenthal/Pfalz und Limburgerhof/Vorderpfalz mit Geldspenden unterstützte. Kita-Leiterin Christine Groß staunte nicht schlecht, als der Anruf kam und die Spendenaktion angekündigt wurde. In Supermärkten wurden Inhalte für 100 Papiertüten erworben. Zusätzlich zu den persönlichen Paketen gab es noch mehrere Bobbycars und Dreiräder. „Das Schönste an der Aktion waren die leuchtenden Kinderaugen bei der Übergabe“, bilanzierte Katharina Wienken vom Rotaract-Club.