Der 100. Firmtag der heiligen Edith Stein wird am Mittwoch, 2. Februar, um 19 Uhr, in der Oppauer Pfarrkirche St. Martin mit einem Pontifikalamt begangen. Die Feier wird der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann leiten.

Edith Stein wuchs als Jüdin auf, konvertierte zum Christentum, wurde zu einer der bedeutendsten Philosophinnen ihrer Zeit und hat sich auch als Frauenrechtlerin einen Namen gemacht. Stein wurde am 12. Oktober 1891 in Breslau im Südwesten von Polen geboren. 1922 wurde sie in Bergzabern durch die Taufe in die katholische Kirche aufgenommen und und am 2. Februar desselben Jahres in der Kapelle des Bischofshauses in Speyer gefirmt.

Von 1923 bis 1931 wirkte sie als Lehrerin bei den Dominikanerinnen von St. Magdalena in Speyer. 1933 trat Edith Stein als Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz in der Orden der Karmelitinnen ein. Im August 1942 wurde die Philosophin in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort am 9. August 1942 ermordet. Papst Johannes Paul II. sprach Edith Stein am 1. Mai 1987 selig und am 11. Oktober 1998 heilig. Ihr Gedenktag in der christlichen Kirche ist der 9. August. Im Jahr 1999 wurde Edith Stein zur Patronin Europas ernannt.

Festlicher Gottesdienst

„Es freut uns, dass sich der Bischof von dort auf den Weg macht, um in Oppau in der Pfarrei Heilige Edith Stein den Gottesdienst zu feiern“, sagt der dortige Pfarrer Dominik Steiger zum anstehenden Pontifikalamt.

Die Pfarrei in Ludwigshafen ist eine von drei Pfarreien im Bistum Speyer, die den Namen der Heiligen tragen. Zur Pfarrei Hl. Edith Stein gehören die katholischen Kirchengemeinden von Edigheim (Maria Königin), Oppau (St. Martin) und der Pfingstweide (St. Albert) im Ludwigshafener Norden.

Der festliche Gottesdienst in Oppau wird musikalisch von einer Flötistin und dem Oppauer Chor gestaltet, der die Gloria-Messe von Johannes Matthias Michel singt. Es besteht die Möglichkeit, Kerzen weihen zu lassen. Am Ende wird der allgemeine Blasiussegen erteilt. Infos und Anmeldung zum Gottesdienst im Pfarrbüro unter Telefon 0621/652590.