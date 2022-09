Es ist bald so weit: Die Oppauer Hofflohmärkte gehen in die zweite Runde. Initiatorin Suzana Bradas hofft inständig darauf, dass am Samstag, 24. September, zwischen 14 und 18 Uhr das Wetter mitspielt. Bisher sind knapp 100 Voranmeldungen bei ihr eingegangen und damit fast 30 mehr als im Vorjahr. Bunt gemischt soll das Angebot sein, von Babyartikeln über Kunstdrucke bis zu Modeschmuck. Bei einigen Anbietern gibt es auch Erfrischungsgetränke oder selbst gebackenen Kuchen. Und wie im vergangenen Jahr spenden manche der Teilnehmer ihre Erlöse aus den Verkäufen für gute Zwecke. Beispielsweise an die Tierhilfe, die

„Aktion für krebskranke Kinder“, Futter für Katzen im Tierheim oder lassen den Erlös Vereinen im Ort zugutekommen. Bradas und Jutta Wafzig, die sie im Hintergrund tatkräftig unterstützt, hoffen, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher von dem Angebot Gebrauch machen. Die für Plakate angefallenen Kosten übernimmt, wie 2021, der Gewerbeverein Oppau-Edigheim.