Mindestens 100.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Sonntagabend ein Kellerbrand in einem Hotel in der Heidelberger Altstadt verursacht. Kurz vor 18 Uhr meldeten Zeugen, dass durch die Lüftungsgitter im Kellerbereich der Herberge schwarzer Rauch dringen würde. Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd im Keller und löschte ihn. Es gab keine Verletzten.