100.000 Euro Schaden, aber keine Verletzten sind das Resultat eines Dachstuhlbrands am Dienstag in der Gartenstadt. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 12.30 Uhr in die Kallstadter Straße gerufen worden. Dort stand das Dach eines Hauses in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Das Dach wurde durch den Brand massiv beschädigt. Polizei wie Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, der Bereich um den Brandort war weiträumig abgesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.