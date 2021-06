10.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Samstag ein Unfall in Mundenheim verursacht, bei dem ein 29-Jähriger an der Schläfe verletzt wurde. Gegen 17.45 Uhr wollte der 29-Jährige aus Mannheim mit seinem Fahrzeug im Kreuzungsbereich der Bruchwiesen- und Ernst-Boehe-Straße nach links in die Ernst-Boehe-Straße abbiegen. Als er bei Grünlicht abbog, kam ihm ein 54-Jähriger aus Ludwigshafen mit seinem Wagen entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Laut Zeugenaussagen fuhr der 54-Jährige trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.