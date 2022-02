10.000 Euro Schaden sind bei einem Brand am Dienstag an der Ernst-Reuter-Schule (Schlesier Straße) in der Gartenstadt entstanden. Laut Polizei brannte ein Mülleimer unter einem Carport. Mehrere Kinder versuchten, das Feuer zu löschen. Es griff auf das Carport über, die Feuerwehr löschte den Brand. Ein zehnjähriges Kind atmete Rauch ein und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Kinder gaben an, dass zwei schwarz gekleidete Jugendliche weggerannt seien. Die Ermittlungen zur Brandursache und den Verursachern dauern an. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.