Einen Schaden von 10.000 Euro hat am Samstag ein unbekannter Lkw-Fahrer in Mannheim verursacht. Laut Polizei fuhr er um 17.30 Uhr beim Linksabbiegen gegen ein vor E 4, 11 korrekt am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug sowie gegen einen Pfosten. Danach beging er Unfallflucht. Der Lkw fuhr unerlaubt über die verlängerte Fressgasse in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke davon. Das beschädigte Auto war nicht mehr fahrtüchtig. Zeugenhinweise ans Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621 12580.