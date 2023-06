Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der in der Nacht zum Samstag in Oggersheim mehrere Unfälle verursacht hat und geflüchtet ist. Nach Polizeiangaben war der Autofahrer gegen 2 Uhr in der Mannheimer Straße in Richtung Hans-Warsch-Platz unterwegs. In der Einmündung der Straße „In den Hollergärten“ streifte der Pkw zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW. Im Bereich der Haltestelle „Mannheimer Tor“ wurden durch denselben Wagen ein weiterer schwarzer BMW und ein Toyota beschädigt. Danach bog der Pkw in die Niedererdstraße ein. Dort verliert sich die Spur. An den drei geparkten Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963-2222.