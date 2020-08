Der Kunstverein Ludwigshafen erhält innerhalb des Kulturprogramms der Landesregierung eine Förderung in Höhe von 10.000 Euro. Die Unterstützung ist für die Kinder- und Jugendschule „Unartig“ zur Umsetzung von digitalen Projekten, wie die Ludwigshafener SPD-Landesabgeordneten Heike Scharfenberger und Anke Simon informieren.

15,5 Millionen Euro fürs gesamte Paket

Die Förderung „Neue Medien in der Kultur“ sei eine zentrale Säule des Programms „Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur“, dass die Landesregierung zur Unterstützung der Kulturszene während der Pandemie ins Leben gerufen hat. Für das Kulturpaket stellt sie insgesamt 15,5 Millionen Euro bereit. Neben Arbeitsstipendien für Kulturschaffende und der Unterstützung von Vereinen soll auch die Entwicklung digitaler Zukunftsformate gefördert werden. „Fakt ist: Eine Gesellschaft ohne Kultur ist nicht vorstellbar. Auch in Zeiten von Corona ist es wichtig, dass Kunst und Kultur ihre gesellschaftliche Funktion wahrnehmen können“, so Simon und Scharfenberger. Zur Entwicklung von Online-Auftritten, zum Erwerb von Hard- und Software oder zur Realisierung digitaler Projekte können Kultureinrichtungen, Kulturinstitutionen sowie Kulturschaffende eine Förderung von bis zu 10.000 Euro erhalten.

Bisher 84 Zusagen landesweit

Landesweit haben bisher 84 Kultureinrichtungen eine Zusage erhalten, insgesamt wurden bisher 541.272 Euro an die Kulturszene bewilligt. Anträge können noch bis 15. September gestellt werden.