Forscher geben bei der Langen Nacht der Innovation und Kultur Einblicke in ihre Arbeit. Strahlenschutz im Operationssaal ist nur eines von vielen Themen.

Was hat Leonardo da Vinci mit der Langen Nacht der Innovation und Kultur in Mannheim gemeinsam? „Auch da Vinci hat Malerei mit Wissenschaft verbunden“, erklärte Christian Sommer bei der Eröffnung im Cubex One. Für den Geschäftsführer von Next Mannheim sind Kultur und Innovation gleichermaßen kreative Bereiche. „Im Cubex One beispielsweise forschen junge Menschen daran, wie wir zukünftig Medizin verstehen wollen“, ergänzte Wirtschafts- und Kulturbürgermeister Thorsten Riehle (SPD). Das Gründerzentrum war einer von insgesamt 14 Spielorten im gesamten Stadtgebiet, die sich mit eigenen Events und zusätzlichen Teilnehmern beteiligten.

Innovativ waren auch die Formate. In vierminütigen Vorträgen wurden neue Ideen im Gesundheitswesen auf den Punkt gebracht: „Mein Thema wird Strahlenschutz im OP-Saal sein“, berichtete Mareike Matz-Kellner von Sapientec. Das Start-up an der Technischen Hochschule Mannheim, hat ein KI-gestütztes Assistenzsystem entwickelt, um den Strahlenschutz für medizinisches Personal im Operationssaal zu verbessern.

Riesige Tresore in ehemaliger Landesbank

Im Mafinex Technologiezentrum auf dem Lindenhof lieferten sich Experten ein Battle zu wissenschaftlichen Themen, um mit diesem Science-Slam wissenschaftliche Themen an den Laien zu bringen. Niederschwelliger Zugang mit allgemeinverständlichen Erklärungen waren auch an den Infoständen angesagt. Erik Spoor beispielsweise vom Forschungs- und Transferzentrum CeMOS der Hochschule Mannheim machte mit dem Spektrometer für die Besucher mit bloßem Auge nicht erkennbaren Schimmel sichtbar. Die promovierte Biologin Maja Weber von Reprognostics wünschte sich, möglichst viele Informationen direkt an junge Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch weitergeben und die von ihrem Team entwickelte endometriale Diagnostik vorstellen zu können.

Mit dem Bus geht es von Station zu Station. Foto: Sebastian Weindel/oho

Kunst war nicht nur in der Kunsthalle, im Kunstverein und im Port 25 zu sehen, sondern auch im „Augusta 33“. Im 1905 errichteten Prachtbau in der Augustanlage hatte bis 2024 die Landesbank Baden-Württemberg ihren Sitz. Viele Besucher nahmen an den Hausführungen teil. „Mich interessiert natürlich, wie es jetzt an meiner ehemaligen Arbeitsstätte aussieht“, sagt Gerald Rehn, den zumindest die Dimensionen des Gebäudekomplexes nicht überrascht haben dürften. Andere schon, die die ehemalige Vorstandsetage, die beeindruckenden Tresore im Keller sowie inzwischen neu gestaltete Büros und Konferenzräume, die angemietet werden können, in Augenschein nahmen. „Das Ganze wird ergänzt durch Community-Flächen für den allgemeinen Austausch, dem Raum, wo Innovation entsteht“, beschrieb Barbara König das Konzept von modernen „Co-Workings in einer Urban Village“ – also Arbeitsplätze, die sich Interessierte teilen können.

Schlange stehen vor dem Planetarium

Dass auch eine langjährige Kultureinrichtung im Rahmen eines besonderen Events zusätzliche Strahlkraft entfalten kann, bewies das Planetarium. „Ich bin extra aus Limburgerhof gekommen“, berichtete einer der geduldig in der Schlange Wartenden, der trotz fortgeschrittener Stunde noch weiter zum C-Hub im Jungbusch wollte. Andere blieben vor Ort, um am Stand des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie einen Blick durchs Fluoreszenzmikroskop zu werfen.

Im Planetarium ist der Andrang sehr groß. Foto: Heike Warlich

Marchivum, Nationaltheater samt Ersatzspielstätte OPAL, Kunsthalle, Kunstverein und die Jugendbankfiliale Smore Hub öffneten ihre Türen ebenso wie der City Airport Mannheim. Dort konnte man im „Velis Electro“ probesitzen. Das Elektroflugzeug ist im Besitz von Green Aviation Hub, einer Ausgründung des Badisch-Pfälzischen-Flugsportvereins. „Mittlerweile haben wir drei dieser Flugzeuge in Mannheim und sind Vertriebspartner. Aber unsere Mission heute ist eine andere“, erklärte André Aepfelbach. Man wolle für Nachhaltigkeit in der Luftfahrt und die dafür notwendige Ladeinfrastruktur werben. Am Mannheimer City Airport sei das vorbildlich, andernorts gebe es Luft nach oben.

Organisatoren zufrieden

Teilnehmer der Langen Nacht waren auch die Reiss-Engelhorn-Museen, die ab Mitte Oktober dem Universalgelehrten Leonardo da Vinci eine Sonderschau widmen werden. „Wir haben wieder eine Nacht erlebt, die rund 10.000 Menschen aus unterschiedlichen Generationen und Bevölkerungsschichten in besonderer Atmosphäre hat zusammenkommen lassen“, lautete das Fazit von Holger Schmid, dem Geschäftsführer des Verlags SOS-Medien, der die Veranstaltung zusammen mit Next Mannheim zum vierten Mal organisiert hatte.