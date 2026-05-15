Der TFC Ludwigshafen empfängt am Samstag um 17.30 Uhr den punktgleichen TSV Sachsenhausen.

Für beide Mannschaften geht es darum, sich im engen Tabellenmittelfeld der 2. Regionalliga Süd etwas Luft zu den unteren Plätzen zu verschaffen. Die Ausgangslage für den TFC bleibt vor dem letzten Spiel vor der zweiwöchigen Pause angespannt. Vergangene Woche mussten sich die Pfälzer trotz guter Chancenverwertung knapp mit 1:2 gegen den TV Alzey geschlagen geben, ehe tags darauf auch das Derby gegen Tabellenführer Dürkheimer HC mit 1:4 verloren ging. Besonders bitter: Kapitän Johannes Berger zog sich dabei einen Haarriss im Kiefer zu und fällt für den Rest der Saison aus.

Trotz der beiden Niederlagen sieht TFC-Trainer Philip Gippert vor allem in der Abwehr weiterhin positive Ansätze. „Defensiv stehen wir aktuell sehr stabil, gewinnen viele Bälle und arbeiten als Mannschaft gut gegen den Ball. Entscheidend wird jetzt sein, offensiv noch besser in unser Kombinationsspiel zu kommen. Am vergangenen Wochenende waren wir phasenweise noch zu abhängig von Einzelaktionen, da wollen wir als Team deutlich klarer und zielstrebiger auftreten.“

Gippert mit klarem Ziel

Die Niederlagen haben die ohnehin enge Tabellensituation nochmals verdichtet. Der TFC rangiert aktuell mit zehn Punkten auf Platz fünf der achtköpfigen Liga. Punktgleich mit dem TEC Darmstadt auf Rang vier sowie dem TSV Sachsenhausen auf Platz sechs. Lediglich die Tordifferenz trennt die drei Mannschaften voneinander. Gleichzeitig beträgt der Vorsprung auf den Limburger HC und den Kreuznacher HC auf den beiden Abstiegsplätzen nur drei Punkte. Umso wichtiger wäre ein Erfolgserlebnis vor der kurzen Pause, in der die Konkurrenz weiter im Einsatz sein wird.

„Das letzte Spiel vor der Pause wollen wir natürlich mit einem positiven Gefühl abschließen und dafür ist unser klares Ziel, zu Hause einen Sieg einzufahren“, erklärt Gippert. Das Hinspiel in Sachsenhausen verlor der TFC im vergangenen Jahr knapp mit 1:2. Vieles deutet nun erneut auf eine enge Begegnung hin. Die Gäste warten seit der Winterpause noch auf ihren ersten Punktgewinn. Auf die 1:5-Niederlage gegen den Dürkheimer HC folgten ein 0:4 gegen Alzey, ein 1:2 gegen Limburg sowie zuletzt ein deutliches 0:5 gegen den TEC Darmstadt.

Entsprechend erwartet Gippert eine ausgeglichene Begegnung zweier Mannschaften, die aktuell nach Stabilität suchen. „Sachsenhausen verfügt über viele erfahrene Spieler, die bereits höherklassig gespielt haben. Deshalb erwarten wir ein Spiel, in dem beide Mannschaften geduldig agieren und auf Fehler des Gegners lauern werden.“

Für Ludwigshafen soll dabei vor allem das Umschaltspiel eine zentrale Rolle einnehmen. „Für uns wird entscheidend sein, nach Ballgewinnen das Tempo hochzuhalten und schnell in unser Umschaltspiel zu kommen. Genau darüber wollen wir uns Vorteile erarbeiten und dem Spiel unseren Rhythmus geben“, so Gippert weiter. Personell muss der TFC neben Johannes Berger auch auf Ole Hohoff verzichten, während hinter einem Einsatz von Leo Schnotale aufgrund von Problemen im Oberschenkel- und Hüftbereich noch ein Fragezeichen steht.