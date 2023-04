Unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Tag der Arbeit (1. Mai) zu einer Kundgebung in die Ludwigshafener Innenstadt ein. Ab 14 Uhr ist auf dem Karl-Kornmann-Platz am Kulturzentrum Das Haus (Bahnhofstraße) Sabrina Kunz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, als Mairednerin angekündigt. Darüber hinaus werde der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) ein Grußwort sprechen. Neben vielen Infoständen runde die Band „Dry Aged – Finest Rock“ das Angebot ab. Im Vorfeld der Maifeier werden die Parteijugenden dem DGB zufolge gegen 13 Uhr eine Demonstration vom Hauptbahnhof zum Karl-Kornmann-Platz organisieren.