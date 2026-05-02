Der Ebertpark kehrt als Ort der 1.-Mai-Kundgebung zurück – klare Worte inklusive. Rund 1000 Besucher hören deutliche Appelle für Perspektiven in Ludwigshafen.

Es fehle eine klare, verlässliche Strategie, bemängelte Hauptredner Oliver Heinrich. Das Vorstandsmitglied der IG BCE hatte dabei gleichermaßen Arbeitgeber wie Wirtschaftspolitik im Blick. Wo wird künftig produziert? Wo wird investiert? Welche Standorte werden gestärkt? Und unter welchen Bedingungen? Welche Infrastruktur wird aufgebaut? Und wie wird sichergestellt, dass Wertschöpfung und gute Arbeit hier bleiben?

„Ein paar Förderprogramme und Ankündigungen ersetzen keinen industriepolitischen Plan“, rief der Gewerkschafter den Besuchern zu. Viele der Krisen treffen aktuell härter als notwendig, weil seit Jahren politische Weichenstellungen gefehlt haben.

Kritik an Wohnungsverkauf

Und auch die Unternehmen vor Ort blieben nicht ungeschoren. „Der Erfolg der 1865 gegründeten BASF war so groß, weil 1872 die ersten Werkswohnungen gebaut worden sind“, erinnerte der DGB-Stadtverbandsvorsitzende Klaus Becker als Stadthistoriker. Der angekündigte Verkauf eines Großteils der Werkswohnungen sei daher eine Abkehr von der eigenen Geschichte. „Als DGB sind wir froh und dankbar über die Signale, dass die Wohnungen zumindest in Ludwigshafener Hand bleiben sollen“, sagte er mit Blick auf das angekündigte städtische Kaufangebot.

Blettner verspricht gute Zusammenarbeit

„Die Fragen der Arbeitnehmer sind berechtigt und müssen vor Ort beantwortet werden“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU), der erstmals in dieser Funktion beim Gewerkschaftsempfang zu Gast war. „Bestehende Strukturen werden schnell beschädigt, aber es dauert lang, bis sie wieder repariert worden sind“, sagte er mit Blick auf den Verkauf der Werkswohnungen. Durch die Übernahme wolle man den Schaden so gering wie möglich halten.

Zur Premiere erhielt Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) ein Geschenk der Gewerkschaft BAU. Foto: Volker Endres

Blettner versprach den Gewerkschaften eine gute Zusammenarbeit. „Immerhin muss auch die Stadt ein guter Arbeitgeber sein. Wahlen gewinnt man durch Worte, aber gewählt wird man durch Taten.“ Daran wolle er sich messen lassen.

„Ängste ernst nehmen“

Den ersten Gegenwind gab es schon auf der Veranstaltung selbst. „Man muss die Sorgen und Ängste der Beschäftigten ernstnehmen – nicht nur im Wahlkampf“, erklärte der Personalratsvorsitzende Michael Steitz mit Blick auf die aktuelle Tarifrunde. „Es gab dabei von den Arbeitgebern kein Angebot in der ersten Verhandlungsrunde. Wertschätzung sieht anders aus“, informierte er über den aktuellen Verhandlungsstand.

Von den Gewerkschaftsvertretern forderte er mehr Durchsetzungsfähigkeit bei den eigenen Forderungen. „Ansonsten verlieren die Kolleginnen und Kollegen das Vertrauen und auch die Motivation, für ihre Forderungen auf die Straße zu gehen.“ Nicht alles ist schließlich so einfach, wie in der plakativen Aktion der DGB-Jugend dargestellt: Wenn alle zusammenhalten, dann wird schon alles gut werden – mit nationaler und internationaler Solidarität.

Kundgebung zurück im Ebertpark

Immerhin habe sich der Wechsel zurück in den Ebertpark bewährt. „Die Veranstaltung hier ist auch ein Stück Tradition“, sagte der Regionsgeschäftsführer Rüdiger Stein. Ein Wechsel, der auch mit dem Pächterwechsel im Turmrestaurant zusammenhing. „Wir brauchen einfach die Infrastruktur von dort.“ Das sei mittlerweile gewährleistet.

Als Hauptredner forderte IG BCE-Vorstandsmitglied Oliver Heinrich mehr strategisches Denken von Politik und Unternehmen. Foto: Volker Endres

Und so waren die Forderungen von Oliver Heinrich gut verständlich: „Wenn öffentliche Mittel fließen, dann muss auch etwas zurückkommen. In Form von Arbeitsplätzen, Wertschöpfung und Zukunftsperspektiven hier vor Ort.“ Alles andere könne und werde man als Gewerkschaft nicht akzeptieren“, rief er unter dem Applaus der rund 1000, größtenteils aufmerksamen Veranstaltungsbesucher.

„Hände weg vom Acht-Stunden-Tag“

Die Gewerkschaften seien bereit, ihren Teil zur Krisenbewältigung beizutragen. Dies zeige der gefundene Kompromiss im aktuellen Tarifabschluss. Auf anderer Ebene könne es aber kein Nachlassen geben: „Hände weg vom Arbeitszeitgesetz und Hände weg vom Acht-Stunden-Tag.“ Kämpferische Töne, wie sie auf der traditionellen 1. Mai-Kundgebung gerne gehört wurden.