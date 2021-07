Sie sind Übersetzer, Vermittler und manchmal auch Seelentröster, die sieben Frauen und drei Männer, die sich im IHK-Zertifizierungslehrgang zum „Interkulturellen Vermittler“ weitergebildet haben. Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) gefällt ein anderer Begriff für die Integrationsbegleiter besser: „Es sind alles Brückenbauer.“

Die zehn Ausgezeichneten arbeiten schon jahrelang ehrenamtlich beim Projekt „Brückenbauer“ der Stadt mit. Hier unterstützen sie Menschen, die geringe Deutschkenntnisse und meist auch wenig Kenntnisse über Ämter und genau jene Stellen haben, wo sie letztlich Hilfe erhalten können. „In der Pandemiezeit haben sie bei diesem Personenstamm zusätzlich bei Impfkampagnen und Corona-Testungen mitgeholfen“, lobte Steeg.

Über sieben Monate haben die zehn neuen Interkulturellen Vermittler in fünf Modulen Werkzeuge erhalten, die ihnen künftig in schweren Situationen weiterhelfen sollen. „Wir sind schließlich viel mehr als nur Übersetzer“, erklärte einer, der es wissen muss. Vor über 20 Jahren hat der Intensivmediziner Zoubir Azzef aus Algerien damit begonnen, für die Polizei zu dolmetschen. „Als das ,Brückenbauer’-Projekt begonnen hat, wurde ich deshalb auch von der Stadt Ludwigshafen angefragt.“ Im Jahr 2016 besuchte er die ersten Seminare.

„Wir sind auch Sprach- und Kulturvermittler“, sagt Azzef, „denn die Denkweise der Betroffenen ist oft eine ganz andere.“ Als Beispiel nennt er das Jugendamt als Institution. „Das gibt es im Arabischen gar nicht. Deshalb muss ich einen Weg finden, den Menschen die Funktion dieses Amtes zu erklären.“ Überhaupt seien es vor allem Jugendamt, Schulen, Polizei und Sozialämter, für die er – gemeinsam mit den Klienten – in Kontakt trete.

Auch Seniorin mit dabei

Das gilt auch für Luisa Menoni. Die gebürtige Italienerin aus Turin lebt seit 15 Jahren in Deutschland und hilft mit ihrer Lebenserfahrung und ihren Sprachkenntnissen gerne weiter. „Viele der Klienten sind mittlerweile zu Freunden geworden“, sagt sie.

Bei der Zertifikatsübergabe staunte nicht nur Weiterbildungsleiter Michael Csendana von der IHK: „Stimmt das Datum auf der Urkunde wirklich?“ Ja, es stimmt. Menoni hat im Mai ihr 70. Lebensjahr vollendet, ist aber ebenfalls aus voller Überzeugung von Anfang an beim „Brückenbauer“-Projekt dabei: „Ich war damals noch zu jung und zu fit, als ich in Rente gegangen bin“, sagte die wahrscheinlich älteste von der IHK zertifizierte Helferin und lachte.

„Unersetzliche Unterstützung“

Das Projekt „Brückenbauer“ besteht mittlerweile seit zehn Jahren. „Sie haben sich in diesen zehn Jahren zu einer unersetzlichen Unterstützung etabliert“, dankte Steeg. Insgesamt seien hier rund 40 Männer und Frauen in genau so vielen Sprachen aktiv. Ihr Dank dafür galt auch der BASF, die die Weiterbildung im Haus der IHK finanziell unterstützt hatte. „Das Unternehmen hat erkannt, dass man hier sehr besonderen Menschen hilft“, sagte die Sozialdezernentin.