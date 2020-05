An 15 verschiedene Orte wollen 15 regionale Künstler während der Mannheim Music Week vom 11. bis 15. Mai den Live-Sound direkt vor die Haustür und auf die Bildschirme des Publikums bringen. Ein Truck, auf dessen Ladefläche die Bands etwa 20 bis 30 Minuten spielen, wird von Montag bis Freitag zwischen 16 und 18.30 Uhr verschiedene Stadtteile anfahren. Der genaue Ort wird erst 15 Minuten vorher über Facebook und Instagram bekannt gegeben, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Über den Hashtag #mannheimmusicweek werden Live-Videos für all diejenigen gepostet, die nicht vor Ort sind. Den Auftakt macht täglich um 16 Uhr die Band Larifari. Weitere Acts sind das Saxophon-Quartett Famdüsax, The Blue Beards, das „Basssax“-Duo Michelle Labonte (Saxophon) und Andrew Lauer (Bass) sowie das Duo Zwischenzeit. Der Termin für die nächste Ausgabe steht bereits fest: Die Mannheim Music Week wird vom 2. bis 9. Mai 2021 stattfinden.

Wegen der Corona-Pandemie mussten die geplanten über 70 Veranstaltungen der Music Week, die vom Stadtmarketing Mannheim und dem Startup Mannheim mit bekannten Gesichtern der regionalen Szene entwickelt wurde, abgesagt werden. Nun haben sie sich eine mobile Version überlegt, um die musikalische Vielfalt der Stadt zu präsentieren und für neue Orte zu öffnen. „Wenn die Menschen nicht zur Mannheim Music Week kommen können, bringen wir die Mannheim Music Week eben zu ihnen“, sagt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin des Stadtmarketings.

