Einen Meister der Tarnung hat Christian Wahl aus Limburgerhof in seinem Holzstapel entdeckt. Den „Maskierten Strolch“ bekommen nur wenige Menschen je zu Gesicht .

Eine kuriose Entdeckung hat Christian Wahl aus Limburgerhof vor einigen Tagen in seinem Garten gemacht. Gut versteckt in seinem Brennholzstapel saß ein Insekt, das der 58-Jährige noch nie zuvor gesehen hatte. „Es sah aus, als wäre es komplett in Puder getaucht worden“, sagt er. Er beschreibt das Tierchen als „gepuderte Wanze“. Wahl trug das Insekt ins Haus, um es genauer zu betrachten. Und er machte Fotos und Videos, die er an die Redaktion der RHEINPFALZ schickte.

Wahls eigene Internetrecherche ergab, dass es sich um einen „Maskierten Strolch“ (Reduvius personatus) handelte. „Diese Tiere nutzen Staub und Partikel aus ihrer Umgebung zur Tarnung“, hat der Limburgerhofer herausgefunden. Das bestätigt auch Rainer Michalski vom Nabu Rheinland-Pfalz. Auf den Fotos sei eine Nymphe dieser Wanzenart zu sehen. „Nymphen sind die Jugendformen von Insekten“, erklärt der Agrarwissenschaftler, der in der Nabu-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe arbeitet.

Vorliebe für staubige Ecken

Der „Maskierte Strolch“ sei jedoch eine ganz besondere Art, verrät er. „Es gibt eigentlich kein anderes Insekt in unserer heimischen Tierwelt, das sich so tarnt“, sagt Michalski. Um sich in ihrer Umgebung quasi unsichtbar zu machen, nutzen die Staubwanzen, wie der „Maskierte Strolch“ auch heißt, einen einzigartigen Trick: „Sie haben auf ihrem Rücken Drüsenhaare, aus denen sie eine klebrige Flüssigkeit ausscheiden“, erklärt der Fachmann. Dank dieser Klebeschicht können sich die Tierchen passend zur Umgebung verkleiden. Meistens seien sie grau, weil sie sich gerne in besonders staubigen Ecken aufhielten, sagt Michalski. Im Fall der Nymphe aus Christian Wahls Garten werde es sich aber wohl um Holzmehl handeln.

Mit Holzmehl bedeckt ist die Staubwanze im Holz gut getarnt. Foto: Wahl/oho

Entdecker Wahl hat auch eine Erklärung dafür, wie der „Strolch“ an ausreichend Holzmehl für seine Tarnung gekommen sein dürfte. In seinem Brennholzstapel sei offenbar auch der Holzwurm aktiv, der das Holzmehl nach außen befördere, bemerkt der 58-Jährige.

Dass er das Insekt überhaupt gefunden habe, sei ein absoluter Zufall gewesen, berichtet Christian Wahl. Er habe gedacht, die Saison für den Holzofen sei bereits vorbei. Doch nach einer ausgiebigen Radtour, bei der es abends recht frisch wurde, sei er ziemlich durchgefroren gewesen. Also habe er Holz geholt. Im Licht der Straßenbeleuchtung sei ihm das kleine Kerlchen ins Auge gefallen. „Dann habe ich gesehen, das ist was Besonderes“, erinnert er sich.

Raubwanze mit Stechrüssel

Auf einem Stück Holz trug er das Insekt in sein Haus, wo er es auf dem Küchentisch absetzte. „Zuerst verharrte es in Schreckstarre, krabbelte dann aber sofort los“, erzählt der Limburgerhofer, der zum Handy griff und Fotos sowie Videos von seinem kleinen Besucher machte. „Es war eine faszinierende Begegnung“, schwärmt er. „Lieb hat das ausgesehen!“

Bestimmt 15 Minuten habe er den „Maskierten Strolch“ beobachtet, schätzt Christian Wahl. Zum Größenvergleich legte er auch einen Zollstock daneben und stellte so fest, dass das Tierchen etwa einen Zentimeter breit und knapp doppelt so lang war. Viel größer wird das Tier auch im ausgewachsenen Zustand nicht mehr sein.

Es ist eine Raubwanze, die sich von anderen Insekten ernährt. „Sie haben einen Saug- und Stechrüssel, der ist auch ziemlich stabil“, verrät Rainer Michalski über die Insekten, die er als „superinteressante Tiere“ bezeichnet. Mit dem Rüssel könne so ein „Maskierter Strolch“ durchaus auch menschliche Haut durchbohren, sagt er. Das tue zwar weh, sei aber ungefährlich.

Und es sei auch ziemlich unwahrscheinlich, dass dies passiere, da die Staubwanzen wegen ihrer perfekten Tarnung nur selten entdeckt würden. Vorkommen können sie laut dem Experten unter anderem auf Dachböden oder in sehr staubigen Schuppen. „Es gibt sie flächendeckend in ganz Deutschland“, weiß der NABU-Mitarbeiter. Doch exakte Daten gebe es wegen der seltenen Sichtungen nicht.

Christian Wahl ist derweil froh, dass er stets mit offenen Augen durch die Natur geht. Sonst wäre ihm wohl der kleine Bewohner seines Holzstapels entgangen. „Der Strolch wäre dann im Ofen gelandet“, sagt der 58-Jährige. Glück für die Wanzen-Nymphe, dass sie sich bewegt und auf sich aufmerksam gemacht hat. So konnte sie der Tierfreund nach der ausgiebigen Beobachtung wieder zurück in ihr Versteck setzen.