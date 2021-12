Aufgrund der Bombenentschärfung an der Friedrich-Ebert-Halle und dem hohen Personaleinsatz der städtischen Kräfte ist die für Freitag vorgesehene Überprüfung der Hochstraße Nord verschoben worden. Der Radverkehr an der Auffahrt zur Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim wäre davon beeinträchtigt gewesen. Die Überprüfung der Hohlkästen wird nachgeholt, so die Stadtverwaltung. Ein Termin wird noch bekanntgegeben. Die Prüfungen der Unterseite der Hochstraße im Bereich des Messplatzes von Mittwoch, 8. Dezember, bis Freitag, 10. Dezember, finden wie geplant statt. Hier kommt ein Hubsteiger zum Einsatz, der Verkehr wird aller Voraussicht nach nicht beeinträchtigt.