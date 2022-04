Jusos und SPD: Falscher Zeitpunkt

War es jugendlicher Übermut oder einfach nur Geltungsdrang? So oder so: Der Rüffel der Mutterpartei für ihre Nachwuchsorganisation dürfte deutlich ausgefallen sein – den Rücktritt der Bürgermeisterin zu fordern, ohne das mit dem Stadtverbandsvorsitzenden abzukaspern? Kann man machen, ist aber eher ungeschickt. Und so musste SPD-Chef David Guthier den Juso-Vorstoß vom Freitag am Samstag schon wieder einfangen. Sich einerseits klar davon zu distanzieren, andererseits die Jusos, wenn sie schon mal ein Thema vor der Brust haben, nicht gleich wieder völlig zu demotivieren – das war sicher kein leichter Spagat für den ehemaligen Juso-Vorturner. Befeuert hat er die junge Genossen-Garde womöglich selbst, als er am Montag im Stadtrat kurzzeitig mit Cornelia Reifenberg wegen des Zuschusses fürs Blies-Festival aneinandergeriet. Natürlich war die Rolle der Dezernentin bei der Premiere des Techno-Events mehr als unglücklich. Dafür hat sie sich entschuldigt. Den meisten Kritikern hat das gereicht, anderen nicht. Aber jetzt, ein Dreivierteljahr später, Konsequenzen von der Beigeordneten zu verlangen, ist vollkommener Blödsinn. Es mag ein Trost für die Jusos sei, dass auch gestandene Politiker mal ins Fettnäpfchen treten, wie die folgende Episode zeigt.

Linke und Troja: Falsches Bild

Auch in dieser kleinen Geschichte geht es um den Stadtrat. Wieder spielt die SPD eine tragende Rolle. Allerdings eine, in die sie hineinmanövriert wurde – vom Linken-Sprecher Liborio Ciccarello. Der hatte sich maßlos über die Kehrtwende der Sozen beim Thema Haushalt geärgert und nach einem Bild gesucht, um dies zu verdeutlichen. Er fand das „Trojanische Pferd“, das die SPD verlassen habe, um „einen Putsch gegen die OB“ zu verhindern. Warum sich die SPD trickreich in einem hölzernen Gaul versteckt haben soll, um ihre politische Speerspitze – vor wem auch immer – zu beschützen, erklärte er leider nicht. Verbal vergaloppiert. Ciccarello wollte wohl sagen: Man sitzt nur so fest im Sattel, wie das Pferd es zulässt. Ob in LU oder in der Antike.