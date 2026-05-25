Ein 62-jähriger Fahrer eines Mazda hat laut Polizei am Sonntag in Mannheim-Schönau einen Unfall und dabei einen Schaden von 23.000 Euro verursacht. Vermutlich wegen Übermüdung verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksumzäunung. Weder der Fahrer noch andere Verkehrsteilnehmer wurden verletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Das zuständige Polizeirevier hat die weiteren Unfallermittlungen aufgenommen.