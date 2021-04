Wegen Anstiftung zu einem schweren Wohnungseinbruchdiebstahl hat das Landgericht Frankenthal am Donnerstag einen 25-jährigen Mann aus Wiesbaden verurteilt. Die Staatsanwaltschaft sah ihn zudem als Mittäter und hatte eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monate gefordert. Doch dafür gab es laut den Richter nicht genug Beweise.

„Es war eine geschickte Einlassung des Angeklagten“, meinte der Vorsitzende Richter Uwe Gau. So hatte er über seinen Verteidiger erklären lassen, dass er zwar in den Tagen vor dem 19. August 2019 an der Wohnung des Rentnerehepaares in Ludwigshafen gewesen sei und sich auch auf das später aufgebrochene Kellerfenster gelegt habe, um dabei aber festzustellen, dass er selbst nicht durch die schmale Öffnung passt. Deshalb habe er den Tipp für einen vermeintlich gefahrlosen Einbruch in der Rheingönheimer Reihenhaussiedlung an „zwei Schlankere“ weitergegeben, deren Namen er ebenso wenig nannte wie den seines eigenen Tippgebers.

Zusammen mit den beiden nicht näher benannten Personen habe er sich nach Ludwigshafen aufgemacht und im Auto auf die Vollzugsmeldung für einen erfolgreichen Einbruch gewartet. „Das erklärt, warum auf dem Kellerfenster seine DNA-Spuren aufgefunden wurden und warum sein Mobiltelefon im Datennetz um den Tatort eingedockt war“, so Gau.

Tresor aus Haus getragen

Er bezeichnete die Version des Angeklagten trotzdem als „weniger wahrscheinlich“. Viel wahrscheinlicher sei es gewesen, dass der Mann zwar tatsächlich einen schlankeren Kollegen mitgebracht hatte und dieser das Haus durch das Kellerfenster betrat, aber im Anschluss sei auch der 25-Jährige im Haus gewesen und habe mit angepackt, als die beiden einen schweren Tresor mit Schmuck im Wert von rund 18.000 Euro, einem geringen Bargeldbetrag und jeder Menge persönlicher und auch sehr wichtiger Papiere wie Patientenverfügungen, Versorgungsvollmacht und Testament aus dem Haus trugen. „Aber Wahrscheinlichkeit ist vor Gericht kein Maßstab, und wir konnten die andere Variante nicht ausreichend widerlegen“, bedauerte Richter Gau.

Im Bad eingesperrt

Das geschädigte Ehepaar hatte am Tattag gegen 3 Uhr morgens ein Martyrium erlebt. So hatte der zweite Täter die beiden mit einem Messer durch die Wohnung gescheucht, sie gezwungen, die Haustür zu öffnen und unter Todesdrohungen ins Badezimmer gesperrt, wo sich der 76-jährige Wohnungseigentümer und seine 70-jährige Ehefrau zwei Stunden nicht rührten, ehe sie gegen 5 Uhr doch einen Blick aus dem Badezimmerfenster wagten und eine Passantin auf ihre Lage aufmerksam machten. „Die Opfer sind bis heute schwer getroffen“, verdeutlichte der Richter die Schwere der Schuld. Deshalb sei auch der Anstifter wie ein eigentlicher Täter zu behandeln, auch wenn feststeht, dass der stämmige Mann nicht derjenige mit dem Messer gewesen sein konnte. Den hatte das Ehepaar als „klein und schmächtig“ beschrieben.

Die Richter hielten drei Jahre Haft für angemessen. Die Verteidigung hatte im Plädoyer einen „Strafrahmen im bewährungsfähigen Bereich“, also von bis zu zwei Jahren Haft, gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der 25-Jährige, der sich in Untersuchungshaft befindet, bleibt hinter Gittern.