Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochabend in der Pfingstweide einen 55-Jährigen überfallen und sein Bargeld geraubt. Laut Polizei passten die Täter ihr Opfer gegen 21 Uhr vor einem Geschäft im Einkaufszentrum am Brüsseler Ring ab. Sie bedrohten den Mann mit einem Messer, besprühten ihn mit Pfefferspray und nahmen das Geld. Anschließend flüchteten sie in Richtung Brüsseler Ring. Der Mann wurde durch das Reizgas leicht verletzt. Beide Täter sollen 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Sie waren dunkel gekleidet und maskiert. Die Polizei bittet unter Telefon 0621 963- 23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de um Hinweise.