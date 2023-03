Zwei Unbekannte haben laut Polizei am späten Dienstag gegen 23.30 Uhr einen 51-Jährigen in der Mannheimer Innenstadt (Quadrat Q3) überfallen und dessen Armbanduhr geraubt. Wert: etwa 15.000 Euro. Der Mann war alleine unterwegs, als er die Täter bemerkte, die ihm folgten. Kurz darauf schlug einer der Gauner dem Mann in den Nacken, wodurch er zusammensackte. Die Täter flüchteten mit der Uhr in Richtung Neckarpromenade. Sie werden wie folgt beschrieben: kurze schwarze Haare, etwa Mitte 20, dunkel gekleidet.