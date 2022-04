Von dem Täter, der am Sonntagabend gegen 23 Uhr ein Wettbüro in den Mannheimer D-Quadraten überfallen hat, liegt den Ermittlern nun eine genaue Personenbeschreibung vor. Demnach soll der Mann, der rund 12.000 Euro erbeutet hat, 20 bis 40 Jahre alt, zirka 1,78 Meter groß, hellbraune Augen und eine normale Statur haben. Er trug bei dem Überfall Jeans, einen schwarzen Kapuzenpulli mit „Gucci“-Aufschrift, einen schwarzen Turnbeutel und eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.