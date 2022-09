Bei einem Überfall auf ein Wettbüro im Hemshof (Kurze Straße) ist laut Polizei am Samstagabend eine Angestellte leicht verletzt worden. Zwei maskierte Männer betraten das Büro gegen 21 Uhr. Von der Angestellten forderten sie Bargeld und sprühten Pfefferspray in ihr Gesicht. Die Täter flüchteten anschließend mit mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise an die Kripo Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773.