Ein maskierter Täter hat am Donnerstag eine Tankstelle in der Maudacher Straße (Gartenstadt) überfallen. Laut Polizei betrat der Unbekannte um 13.40 Uhr den Verkaufsraum und forderte mit einem Messer von den Mitarbeitern, das Bargeld herauszugeben. Er floh mit dem Raubgut zu Fuß in Richtung Leininger Straße. Gestohlen wurde ein niedriger dreistelliger Betrag, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Der Täter trug dunkle Kleidung und eine schwarze Sturmhaube. Er ist etwa 1,80 Meter groß mit normaler Statur und westeuropäischem Erscheinungsbild, wie die Polizei mitteilt. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.