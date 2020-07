Die Polizei hat drei junge Männer aus Ludwigshafen ermittelt, die Ende Juni an dem Überfall auf einen Pizzaboten in Friesenheim beteiligt gewesen sein sollen. Die beiden 18 und 21 Jahre alten Hauptverdächtigen wurden dem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft. Gegen einen 18-Jährigen wurde kein Haftbefehl erlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat er nur Beihilfe zur Tat geleistet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag weiter mitteilten. Das Trio soll am 23. Juni gegen 23.30 Uhr den Pizzaboten mit einer Bestellung in eine Kleingartenanlage in der Teichgasse gelockt haben. Dort wurde der 18-jährige Bote von zwei vermummten Männern erwartet. Die Räuber nahmen ihm unter anderem die bestellte Ware und das Bargeld ab, das er bei sich hatte. „Durch umfangreiche Ermittlungen“, so die Polizei, sei es in Zusammenarbeit mit den Spezialisten für Jugendkriminalität gelungen, die Tatverdächtigen ausfindig zu machen.