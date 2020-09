Ein 16-jähriger Pizzabote, der am 21. August behauptet hatte, dass er Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden sei, hat die Straftat nur vorgetäuscht. Zu diesem Ergebnis kommen die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Freitag. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal in Zusammenarbeit mit den Ermittlern für Jugendkriminalität haben danach ergeben, dass sich der 16-jährige Ludwigshafener mit einem minderjährigen Freund verabredet und diesem das angeblich geraubte Geld übergeben habe. Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen des Vortäuschens einer Straftat und wegen Betrugs ermittelt.