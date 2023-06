Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen gemeinschaftlicher besonders schwerer räuberischer Erpressung hat die dritte Strafkammer am Landgericht Frankenthal am Dienstag einen 21-Jährigen aus Ludwigshafen zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte er am 23. Juni kurz vor Mitternacht in einer Friesenheimer Kleingartenanlage einen Pizzaboten überfallen. Das war nicht sein erstes Vergehen.

Es ist selten, dass sich Verteidigung, Richter und Staatsanwaltschaft so einig sind: „Das war wirklich sehr dumm“, erklärte der Vorsitzende Richter. Er meinte damit nicht allein den