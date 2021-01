Wegen gemeinschaftlicher besonders schwerer räuberischer Erpressung hat die dritte Strafkammer am Landgericht Frankenthal am Dienstag einen 21-Jährigen aus Ludwigshafen zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte er kurz vor Mitternacht am 23. Juni in einer Friesenheimer Kleingartenanlage einen Pizzaboten überfallen.