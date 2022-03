Das Amtsgericht Mannheim hat am Donnerstagmittag Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen wegen Verdachts des schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Er soll mit einem weiteren Mann am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ein Juweliergeschäft in den Quadraten überfallen haben. Die Täter sprühten dem 53-jährigen Ladeninhaber Pfefferspray in das Gesicht. Anschließend soll der 22-Jährige dann mit einem mitgebrachten Nothammer eine Schmuckvitrine zerschlagen und dort zwei Ringe im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen haben. Als die beiden Tatverdächtigen von einem hinzueilenden Mitarbeiter entdeckt wurden, flüchtete sie zu Fuß. Auf ihrer Flucht sollen sich die Räuber dann voneinander getrennt haben. Zeugen konnten die beiden Männer beschreiben. Eine Streifenwagenbesatzung nahm den 22-Jährigen dann am Neckarufer fest. Vor seiner Festnahme warf er die Beute in den Fluss. Durch Polizeitaucher konnte das Raubgut später geborgen werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Fahndung nach dem noch flüchtigen zweiten Tatverdächtigen dauern derzeit noch an.