Ein Mann hat am Dienstagabend versucht, einen Schnellimbiss auf der Friesenheimer Insel zu überfallen. Laut Polizei bedrohte er einen Mitarbeiter des Imbisses mit einem Pfefferspray und forderte Geld. Der Mitarbeiter zeigte sich zunächst unbeeindruckt und holte einen weiteren Kollegen hinzu. Der Mann forderte erneut Geld, was die Mitarbeiter ablehnten. Der verhinderte Räuber verließ daraufhin den Imbiss und sprühte beim Hinausgehen Pfefferspray auf die beiden Mitarbeiter. Sie erlitten Reizungen der Augen und Atemwege. Der Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt. Er hat eine dürre Statur und einen hellen Teint. Er sprach akzent- und dialektfrei deutsch und hat eine auffällig hohe Stimme. Hinweise an die Polizei unter 0621 174-4444.