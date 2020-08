Ein 35 Jahre alter Mannheimer ist am frühen Donnerstagmorgen am S-Bahnhof Mitte in Ludwigshafen ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat der unbekannte Täter die Bankkarte des 35-Jährigen gestohlen. Laut Polizei sprach der Täter den Mannheimer gegen 5 Uhr an. Plötzlich habe er dessen Geldbeutel gefordert und auf den 35-Jährigen eingeschlagen und nach ihm getreten. Als der Mannheimer aufgrund des Angriffes stürzte, konnte der Täter die Bankkarte nehmen und flüchten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat kurze dunkelblonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.