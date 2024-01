Zwei von drei Verdächtigen, die einen 31-Jährigen am Sonntagabend am Neckarufer in der Mannheimer Neckarstadt überfallen und ausgeraubt haben, sind festgenommen worden. Zwei der Männer sollen ihr Opfer festgehalten haben, der dritte ihm mit dem Griff eines Messers auf den Kopf geschlagen und Bargeld aus der Hosentasche gestohlen haben. Im Anschluss flüchtete das Trio laut Polizei in Richtung „Alter Messplatz“. Dank der Kameraüberwachung an dieser Stelle und einer detaillierten Personenbeschreibung konnten Beamte zwei der Verdächtigen, einen 29-Jährigen und einen 25-Jährigen, schnappen. Nach dem dritten wird noch gefahndet. Die Kameraüberwachung ist in Mannheim seit dem Jahr 2018 im Einsatz und im Polizeipräsidium in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut betrieben und weiterentwickelt.