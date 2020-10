Wegen gleich mehrerer Verstöße hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) am Samstagabend eine Gaststätte am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz in der Stadtmitte geschlossen. Nach Beschwerden von Bürgern stellten die KVD-Mitarbeiter vor Ort fest, dass in den mit rund 180 Personen besetzten Gasträumen nicht auf Abstandsgebote geachtet wurde. In einem Raum, in dem Gäste Shisha-Pfeifen rauchten, fehlten außerdem laut Stadt die Kohlenstoffmonoxid-Warnmelder.

Als Verantwortlicher für das Lokal gab sich vor Ort ein 36-Jähriger zu erkennen, von dem der KVD unter anderem die Gästeliste verlangte. Die darin festgehaltene Kontaktzahl wurde von der vorhandenen Gästeanzahl deutlich übertroffen. Außerdem achtete der Betreiber nicht darauf, dass neue Gäste sich in die Liste eintrugen. Weil der Verantwortliche sich zunehmend aggressiv zeigte, schlossen die Einsatzkräfte das Lokal.