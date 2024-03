Zum Jahreswechsel sind die Öffnungszeiten der Ludwigshafener Bereitschaftspraxis deutlich eingeschränkt worden. Nachts ist sie nun komplett geschlossen. Ausbaden müssen diese Neuregelung die Notaufnahmen der Kliniken in der Stadt, die von deutlich mehr Patienten berichten. Wie groß die Belastungen sind, warum Mediziner an die Bürger appellieren und welche Kritik es an der Hotline 116117 des Patientenservices gibt, lesen Sie hier in unserem ausführlichen Text.