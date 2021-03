Nach drei Überfällen auf den Netto-Supermarkt in der Ludwigshafener Ludwigstraße hat die Polizei einen 35-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Der junge Mann befindet sich wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und des besonders schweren Raubes bereits in Untersuchungshaft. Er wird bereits zweier Taten in Mannheim im Februar und März beschuldigt. Dort soll er mit einer Schusswaffe sowohl einen Lebensmittelmarkt in den Quadraten überfallen wie auch Metall aus einem Anhänger gestohlen haben. Im Anschluss hatte die Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl erlassen, weil bei dem Mann Fluchtgefahr bestand.

Zusammenarbeit von Polizei Lu und Mannheim

Bei den umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Polizei Mannheim wurden nun Beweismittel, zum Beispiel Tatkleidung, gefunden. Sie weisen darauf hin, dass der 35-Jährige mit den Raubüberfällen in Ludwigshafen in Verbindung stehen könnte. Auch in Ludwigshafen hatte der Täter Markt-Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht.