Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Hohenzollernstraße (Hemshof) Rosemarie Heinze getroffen. Die 66-Jährige ist überzeugte Ludwigshafenerin, aber beklagt den Zustand der Stadt.

Was gefällt Ihnen denn nicht an Ludwigshafen?

Schön war Ludwigshafen ja nie. Es ist eben eine Industriestadt. Aber es gab zumindest einige schöne und bemerkenswerte