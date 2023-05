Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Thorsten Laubscher war ein Urgestein der TSG Friesenheim. 16 Jahre spielte er für den Zweitligisten. Laubscher war ein kompromissloser Spieler, aber immer fair. Der heute 48 Jahre alte Ludwigshafener blieb dem Sport immer treu und hat nun eine neue Rolle gefunden. Wie er dazu kam erzählt er im Gespräch – und noch so manches Geheimnis.

Herr Laubscher, Sie haben viele Jahre selbst Bundesliga-Handball gespielt. Nun haben Sie am Mittwoch das Spiel des Zweitligisten Eulen Ludwigshafen gegen den TV Großwallstadt kommentiert. Am Freitag waren Sie bei der Partie in der Dritten Liga zwischen der HSG Friesenheim-Hochdorf gegen Oftersheim-Schwetzingen am Mikrofon. Wie kamen Sie zu der neuen Aufgabe?

Die