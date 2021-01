Ein neues Jahr. Haben Sie Vorsätze gefasst? Sich also etwas vorgenommen, was besser oder anders werden soll? Ja, die guten Vorsätze. Ich schaue auf 2021 mit gemischten Gefühlen: froh und hoffnungsvoll. Viel Zeit liegt vor mir, ich kann gestalten, mir viele gute Vorsätze überlegen: Mir Zeit nehmen für meine Familie, für Menschen, die mir wichtig sind und für mich. Meine Arbeit gut strukturieren, mich engagieren für Dinge, die mir wichtig sind, auch für Entspannung.

Da meldet sich eine leise Stimme: Mal sehen, ob Du alles schaffst, was Du Dir so vornimmst und erträumst. Du weißt, die Zeit vergeht wie im Fluge. Und Gewohnheiten sind stark. Sei mal bescheiden mit Deinen Vorsätzen, bleib auf dem Boden, Du Traumtänzerin.

Corona, Klimawandel, Elend

Eine weitere Stimme flüstert: Schau Dich um, siehst Du denn nicht, was vor Deiner Haustür, in Deinem Land, in dieser Welt so vor sich geht? Ist das nicht beängstigend, erschreckend, ja furchterregend? Corona, Klimawandel, Elend in den Flüchtlingslagern. In dieser Welt lebst Du, leben Deine Kinder und Enkel. Was erhoffst Du denn für sie? Hast Du dafür gute Vorsätze, die vielleicht sogar gute Lösungen sind.

Seid barmherzig

Auch die Jahreslosung für dieses neue Jahr meldet sich zu Wort: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Barmherzig sein heißt mitfühlen, mildtätig sein, Verständnis zeigen, ein weites Herz haben. Barmherzig zu sein, das wäre ein toller Vorsatz. Und ich vermute auch ein Schritt in eine Welt, in der alle gut leben können, Mensch und Natur.

Ein Vorsatz mit Vorsatz

Barmherzig sein, in der Jahreslosung ist es sozusagen ein Vorsatz mit Vorsatz – auch wenn der hinten steht. Gott ist barmherzig, kommt mir zuvor, ist verständnisvoll, mitfühlend, warmherzig. Darum kann ich es auch sein. Ich will es versuchen, Schritt für Schritt im neuen Jahr.

Die Autorin

Birgit Kiefer (59) ist Pfarrerin in Mundenheim.