Irgendwo im Tunnel steht eine Couch. Vor einem Museum liegen Schuhe. Was hat es mit dem Korbiniansapfel und der Sipplinger Klosterbirne auf sich? Ein Häuschen in der Prärie und ein Blümchen auf dem Bistrotisch einer Bäckerei. Hier erfahren Sie mehr darüber.

Privilegiertes Plätzchen

Fast 7000 Beschwerden sind inzwischen – genauer gesagt: seit 1. April 2019 – auf der Mängelmelder-Plattform der Stadt eingegangen. Unter anderem kann man dort auf wilden Müll hinweisen und auf einer Internetkarte im Netz unter www.ludwigshafen.maengelmelder.de verfolgen, in welchem Status die Bearbeitung des „Auftrags“ ist. Ziemlich schnell entsorgt – von wem auch immer – wurde zuletzt ein Teil einer Couch-Garnitur, der schon frühmorgens in der Unterführung Danziger Platz in der Innenstadt stand. Dreht man das Teil um, blickt man direkt aufs Rathaus-Center: Vielleicht wollte sich ein Zaungast an diesem privilegierten Plätzchen ganz in Ruhe ansehen, wie in dem Wahrzeichen langsam die Lichter ausgehen. Ende 2021 ist es soweit. Und 2022 wird dann vermutlich der ganze Komplex abgerissen. Vielleicht konnte der Beobachter den Gedanken daran irgendwann nicht mehr ertragen, hat die Geduld verloren, sich wehmütig abgewandt – und beim Anblick der roten Kacheln an ein Zitat des philosophischen Mängelmelders Karl Marx gedacht: „In seinem Sessel behaglich dumm, sitzt schweigend das deutsche Publikum.“

Kirchliches Obst

Was haben Kardinal Bea, Korbiniansapfel, Sipplinger Klosterbirne und Purpurroter Zwiebelapfel gemeinsam? Alle vier Obstsorten haben einen kirchlichen Bezug. Beim Streuobstwiesenprojekt des Heinrich-Pesch-Hauses (HPH) sollen sie – zusammen mit weiteren Gehölzen – im Herbst gepflanzt werden. Kardinal Bea, ein Tafelapfel, ist nach dem süddeutschen Kurienkardinal Augustin Bea benannt. „Ein Jesuit“, weiß HPH-Direktor Tobias Zimmermann. Der Korbiniansapfel hat seinen Namen nach dem katholischen bayerischen Pfarrer Korbinian Aigner, der im Zweiten Weltkrieg im Konzentrationslager Dachau inhaftiert war und im Grünstreifen zwischen den Baracken eine winzige Apfelbaumreihe aus selbstgesäten Kernen anlegte. Die Sipplinger Klosterbirne verweist auf die federführende Rolle der Klöster im Obstbau im Mittelalter. Der Purpurrote Zwiebelapfel wird im Elsass, wo im 16. Jahrhundert die Tradition des Weihnachtsbaums entstand, als „Christkindler“ bezeichnet. Wurden und werden doch seine roten Früchte gerne als Christbaumschmuck verwendet. Für den nächsten Herbst ist auch die Pflanzung einer Schweizerhose vorgesehen, informiert Ulrike Gentner, stellvertretende HPH-Direktorin. Die rot-gelb-grün-gestreifte Birnensorte hat ihren Namen nach den Beinkleidern der Schweizer Garde des Vatikans. Eine Schweizerhose haben vor einigen Jahren süddeutsche Obstexperten mit gütiger Erlaubnis des Papstes in den Vatikanischen Gärten pflanzen dürfen. Für sein Projekt sucht das HPH weitere Baumpaten. E-Mail-Kontakt: neumann@hph.kirche.org.

Kunst zum Davonlaufen

Ist alles Kunst, was auf einem Sockel vor einem Museum steht? Das konnte man sich als Passant vor einigen Tagen fragen, als man am Wilhelm-Hack-Museum vorbeiflanierte. Zwei schwarze Schuhe standen da, geradezu professionell in Szene gesetzt, vor dem Ludwigshafener Kunsthaus. Die Miró-Wand im Hintergrund. Was für ein beeindruckendes Ensemble! Oder hat einfach nur jemand seine Schuhe in der Innenstadt verloren? Oder die Treter gar mutwillig weggeworfen, öffentlich und verbotenerweise entsorgt? Nein, nein, versucht man sich zumindest einzureden. Das ist Kunst. Ganz bestimmt. Kunst zum Davonlaufen …

Buntes Haus

Inmitten der grünen Lunge Friesenheims reiht sich ein Schrebergarten an den anderen. Wie es hinter den Holzzäunen aussieht, bleibt zumeist der Fantasie des Spaziergängers überlassen. Durchaus verständlich, denn wer möchte schon beim Entspannen beobachtet werden. Doch mittendrin, in einem dicht bewachsenen Stück Grün, steht hinter einem Maschendrahtzaun ein liebevoll gestaltetes buntes Holz-Häuschen. Da strahlt es, auch ohne Sonne. Klein, aber fein und irgendwie putzig.

Schöne Geste

Samstagmorgen. Das letzte Wochenende vorm nächsten Lockdown. Trüb, kalt, ein bisschen depri alles. Wie immer mit dem Rad auf dem Weg zum Stammbäcker. Was bringt die nächste Woche, der nächste Monat? November-Blues. Rein mit Maske. Der erste Aufheller: die – wie immer netten – Verkäuferinnen. Raus mit Tüten voller Brötchen. Noch ein Kaffee. Der zweite Aufheller: ein Blümchen auf dem Bistrotisch. Mit Herzchen. Und: „Bleiben Sie gesund.“ Der Samstag ist irgendwie gerettet!