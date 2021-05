Hallo Tante Leni. Ich bin nicht Beate, aber bedanke mich trotzdem recht herzlich für die Glückwünsche, die du vor einigen Tagen auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen hast. Ich habe zwar im Juli Geburtstag und nicht im Januar, aber über nette Nachrichten freut man sich doch immer. Eine Tante Leni habe ich auch nicht, aber mach’ dir keine Sorgen: Ich bin da nicht wählerisch.

Wenn derzeit in unserer Wohnung das Telefon klingelt, ist das ein spannender Moment. Denn eigentlich ruft bei uns auf dem Festnetz so gut wie nie jemand an. Dank WhatsApp und Handy hat der stationäre Apparat weitgehend ausgeklingelt. Wir haben trotzdem noch einen, um mit unseren Eltern oder der Verwandtschaft zu telefonieren. Vor einiger Zeit haben wir allerdings den Anbieter gewechselt und seitdem eine neue Rufnummer.

Erst witterte ich Telefonbetrug

Diese Nummer hatte offensichtlich vorher jemand anderes. Wie wir inzwischen wissen, heißt die Frau Beate und muss – der Vorwahl nach – ebenfalls in Ludwigshafen wohnen. Nach diversen Anrufen von Versicherungen, bei denen wir nicht versichert sind, und Optikern, von deren Existenz wir noch nichts wussten, ahnen wir inzwischen sogar, in welchem Stadtteil die Frau lebt, die zuvor im Besitz unserer Nummer war.

Als die ersten seltsamen Anrufe kamen, witterte ich noch Telefonbetrug. Ich gehöre mit 31 Jahren zwar nicht zur Zielgruppe der fiesen Menschen, die es vorwiegend auf Senioren abgesehen haben – aber man weiß ja nie. Doch seltsamerweise wollte nie jemand Geld, sondern immer eine Frau sprechen, die nicht in meiner Wohnung wohnt. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Dann hörten wir im Radio zufällig eine Sendung über neu vergebene Telefonnummern. Auch da ging es um kuriose Anrufe, die ihren eigentlichen Empfänger verfehlten. Das kam uns bekannt vor.

Kann auf Dauer nerven

Ich kann mir vorstellen, dass es auf Dauer ziemlich nervig werden kann, Anrufe zu erhalten, die eigentlich bei jemand anderem ankommen sollten. Aber bei uns ist es noch harmlos. Meist klingelt es wochenlang gar nicht. Aber um den Geburtstag von Beate herum waren es auf einmal drei Anrufe kurz hintereinander. Gratuliert hat aber nur Tante Leni – eben auf dem Anrufbeantworter. Bei den anderen beiden Anrufen – beides Unternehmen – habe ich abgenommen und schnell die Lage geklärt. Die Herren am anderen Ende der Leitung waren kurz verdutzt, dann aber verständnisvoll. Seitdem: nichts mehr.

Falls ich stellvertretend für Beate mal eine Traumreise gewinne und auf die Malediven fliegen kann, hätte ich übrigens nichts dagegen. Den Lottogewinn würde ich auch nehmen – wirklich gar kein Problem. Oder eben Geburtstagsanrufe, auch wenn sie ein halbes Jahr zu früh kommen. Ich bin da – wie gesagt – nicht wählerisch.

Die Kolumne