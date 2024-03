Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erhalten für ein Projekt zum Wasserstoffrecycling über eine Million Euro aus Landesmitteln. Geplant sind der Aufbau eines Mikro-Pipeline-Netzes in Verbindung mit lokalen Unternehmen, die Aufreinigung von bisher ungenutztem Prozesswasserstoff und die Verteilung an diverse Nutzer, darunter auch Wasserstoff-Tankstellen. Dass sich die TWL bei einem Landeswettbewerb um Fördermittel durchsetzen konnten, spreche für die „Innovationskraft made in Ludwigshafen“, meint SPD-Landtagsabgeordneter David Guthier.