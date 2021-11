Vor nicht allzu langer Zeit las ich einen Artikel über Alice Cooper, der in den 1970er-Jahren den Schock-Rock erfand und seine Musik in spektakulären Gruselshows auf die Bühne brachte, in denen das (Kunst-)Blut nur so spritze, und er selbst vor der Darstellung seiner Hinrichtung nicht zurückschreckte.

Heute ist Alice Cooper 72 Jahre alt, sieht noch genau so gruftig aus wie damals und geht immer noch auf Tour. Allerdings – und das erwartet man von einem Schockrocker, der zeitweise mehr aufgrund seiner Drogen- und Alkoholexzesse im Schlaglicht stand als wegen seiner Musik, eher nicht – ist er nun schon seit 45 Jahren mit derselben Frau verheiratet und spielt in seiner Freizeit leidenschaftlich gern Golf. Das haben viele seiner Kolleg*innen in der Branche nicht geschafft.

Damals habe eben auch keiner geglaubt, dass man älter als 30 Jahre werde, sagt er – und entsprechend exzessiv gelebt. Für ihn kam die Wende, als er sich gefragt hat: Will ich Junkie sein und sterben, oder Rockmusiker und leben?

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Dieses Bibelwort aus Psalm 90, 12, das wir am Ende des Kirchenjahres zu Totensonntag regelmäßig bedenken, will also auch richtig verstanden werden: Auf den Tod hin zu leben bedeutet sterben; nur sich immer wieder für das Leben zu entscheiden und auf das Leben hinzuleben bedeutet auch leben.

Es ist zwar richtig, dass wir sterben müssen. Egal ist das aber nicht, sondern eine Not. Die Kunst ist, dennoch zu leben. Mit Glaube, Liebe und Hoffnung geht das!

Der Autor

Manfred Ferdinand (58) ist Pfarrer in der protestantischen Kirchengemeinde Ludwigshafen-Edigheim.