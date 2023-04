Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir Yvona Wick getroffen. Die 29-Jährige lebt in Ludwigshafen-Süd und arbeitet in der BG Klinik in Oggersheim. In der Roonstraße war sie mit dem dreijährigen Hund Max auf Gassi-Runde.

Hätten Sie fünf Minuten Zeit für ein Interview?

Eigentlich schon, aber ich weiß nicht, ob mein Deutsch dafür ausreicht.

Das klappt schon. Wir versuchen es einfach einmal. Wohnen Sie schon lange in Süd?

Acht