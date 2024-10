Erinnern Sie sich, liebe Leserinnen, lieber Leser, noch an das Lied „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ von Rudi Carrell? In einer Fassung dieses Songs wird auch klar gesagt, wer Schuld an diesem Klima ist: „Mein Milchmann sagt: ,Dies Klima hier, wen wundert’s, denn Schuld daran ist nur die SPD!‘“ Na ja, ob das wirklich so stimmt? Allerdings ist das ja auch schon fast 50 Jahre her, dass Carrell das sang.

Wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, dann kann ich nicht behaupten, dass die Sommer nicht warm genug waren. Auch dieser wieder trotz der Regenkatastrophen in den Nachbarländern und bei uns.

Wer ist daran eigentlich schuld? Die SPD vermutlich nicht, zumindest nicht allein.

In diesem Jahr und auch schon im letzten hörte ich ständig: „Die Ampel ist schuld!“ „Aha“, denke ich dann: „So einfach ist’s doch im Leben!“ Schnell ist ein Schuldiger, eine Schuldige gefunden. Das war ja mal wieder einfach. Die Wirtschaft läuft nicht, schuld ist die Ampel. Katastrophenschutz ist immer noch nicht auf dem neusten Stand, Schuld hat die Ampel.

Thomas Kiefer Archivfoto: Kunz

Dass mein Apfelbaum in diesem Jahr umgefallen ist – Schuld war da auch sicher wieder die Ampel. Schuld sind doch eh immer die anderen. Ach nein, denen kann ich da gar keine Schuld zuweisen, auch wenn’s so schön einfach wäre. Schuld an dem Baumzusammenbruch hatte ich. Ich hatte nicht rechtzeitig die große Menge an kleinen Früchten reduziert, bevor sie richtig groß wurden. Das hat der noch junge Baum einfach nicht geschafft. Schade!

Doch noch mal zum „Schuld sind immer die anderen“. Ja, es fällt oft leicht, die Schuld für Probleme, für Fehler, für Versagen bei anderen zu suchen. „Ich kann da nichts dafür, die Schlange war’s!“, so können wir es schon in der Bibel lesen. Erste Schuldzuweisung noch im Paradies. Trotzdem muss der Mensch damals für sein Fehlverhalten geradestehen.

Und heute? Schaffen wir es tatsächlich noch, die Fehler zu beheben, die dazu führen, dass das Klima dieses Planeten immer mehr kippt? Unzählige Milliarden von Lebewesen sind bedroht.

Schaffe ich es noch, dagegen etwas zu unternehmen? Und wie sieht’s mit Dir, mit Ihnen aus?

Der Autor

Thomas Kiefer (65) ist evangelischer Pfarrer an der Friesenheimer Pauluskirche.