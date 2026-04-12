Ist das Leben langweilig, weil sich alles wiederholt. Feiertage wie Ostern scheinen immer gleich – das muss nicht sein. Wie ein frischer Blick den Alltag bereichern kann.

Wir haben wieder Ostern. Es ist in der Kirche alles so langweilig – Jahr für Jahr dasselbe; nicht nur Ostern, sondern auch Weihnachten, Advent, Himmelfahrt ... aber ist es im allgemeinen Kalender anders? – Jahreszeiten, Ferien, Sitzungen, Wahlen ... Wenn wir es oberflächlich betrachten, müssen wir feststellen – es ist höchst langweilig.

Was macht also die Zeitverläufe und die rhythmische Wiederholung sinnvoll und spannend? Die Antwort ist: Ich und Du. Jeder Mensch mit seiner Kreativität, Spontanität, vielleicht sogar Unberechenbarkeit, mit seinem offenen Herzen und dem guten Willen, die Welt besser und schöner zu machen, wenn auch nur das vertraute Lebensumfeld.

„Jedes Jahr kommt der neue Frühling“ – dieses Kinderlied erklärt uns, warum dieses ständige Wiederholen doch gar nicht langweilig ist. Der jedes Jahr kommende Frühling ist immer neu. Weihnachten ist immer neu, nach der Wahl gibt es den neuen Landtag, zu Ostern entzünden wir immer wieder eine neue Osterkerze, und an den Ferien erfreuen sich die Kinder immer wieder aufs Neue. Alles ist nur dann interessant, wenn wir einem alten Brauch ein neues Gesicht schenken.

Die Worte Jesu: „Kommt, wir machen alles neu“

Ich bin sicher: Das Schlimmste, was uns sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft passieren kann, ist zu sagen: „Es war immer so“ – oder „so war es nie“. Ja, mit diesen zwei Aussagen ist unser Alltag wirklich öde und der Kalender langweilig, die Gesellschaft demotivierend und die Kirche abschreckend. Wir sollen uns unbedingt an Ostern für das Neue begeistern! Die Auferstehung macht das Leben neu!

So sollen wir die zyklischen Feiertage immer wieder mit neuem Eifer begehen, damit wir uns nicht zu Tode langweilen. Das gelingt uns aber nur, wenn wir uns jeden Tag entwickeln, wenn wir ein Ziel haben, nach dem wir streben, wenn wir die Wirklichkeit aktiv mitgestalten.

Möge das Osterfest uns ermutigen, die Worte Jesu nachzuahmen: „Kommt, wir machen alles neu“ – über den Kirchturm hinaus, bis in die ganze Gesellschaft hinein.

Der Autor

Pater Mateusz Klosowski (36 Jahre) von der katholischen Pfarrei Hl. Franz von Assisi Ludwigshafen