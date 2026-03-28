Katholische Gemeindeassistentin Anette Juric macht sich zum Palmsonntag Gedanken über Schein und Sein. Welche Rolle dabei eine Regel von Jesus spielt.

Pippi Langstrumpf ist selbstbewusst, dreist und rebellisch. Ihr Lebensmotto „Ich mach„ mir die Welt, wie sie mir gefällt“ bestimmt ihr Leben. Für Pippi scheint es keine schlechten Zeiten, keine Probleme und kein Leid zu geben. Manchmal vermittelt unsere Welt den Eindruck, nach dieser Scheinwelt zu ticken. Beim Ausblenden von Realität und der Flucht in die digitale Welt können Ego, persönliche Überzeugungen und gefühlte Wahrheiten wunderbar gedeihen. Das eigene Leben wird zur Villa Kunterbunt und die Welt zum Spielplatz. Sich voll auszuspielen, rücksichtslos ohne Regeln, und dabei die Erfüllung zu finden, scheint der aktuelle Kurs vieler zu sein. Dieses falsche Pippi-Spiel trägt am Ende des Tages nur Unfriede und Leid in die Welt. Die Realität sieht anders aus.

Am Sonntag feiern Christen weltweit den Palmsonntag. Er erinnert an den feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem, wo nach biblischer Erzählung Jesus auf einem Esel reitet und als König mit Palmzweigen empfangen wird. Kein hohes Ross, kein triumphaler Auftritt – und doch wird er gefeiert. Was mag nun an diesem Jesus so besonders sein? Er steht ein für die Armen und Schwachen, Kranken und Ausgegrenzten. In seiner Liebe solidarisiert er sich mit ihnen bis in den eigenen Tod. Jesus handelt souverän, unabhängig von menschlicher Anerkennung. Damit ist er für Christen Maßstab und Richtschnur. Seine goldene Regel „Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen“, ist die Grundlage für Frieden und Zusammenleben und tätiger Nächstenliebe.

Wie kann ich diese Regel in meinem Leben sichtbar werden lassen? Frieden und Demut fördern ein echtes Sein in zwischenmenschlichen Beziehungen. „Es lassen Schein und Sein sich niemals einen, nur Sein allein besteht durch sich allein. Wer etwas ist, bemüht sich nicht, zu scheinen. Wer scheinen will, wird niemals etwas sein.“ (Friedrich Rückert)

Die Autorin

Gemeindeassistentin Anette Juric (50) katholische Pfarrei Hll. Petrus und Paulus Ludwigshafen.

