Der Eurovision Song Contest ist für Stadtjugendpfarrer Florian Grieb ein Symbol für Offenheit. Er vergleicht den Wettbewerb mit der Pfingstgeschichte.

„Fire“ – mit diesem Song geht Deutschland am Samstagabend ins Finale des Eurovision Song Contest. Und ich freue mich tatsächlich darauf, einzuschalten. Lange hielt ich den ESC für eine schrille Trashshow. Glitzer, Windmaschinen, peinliche Auftritte. Ein Spektakel, das an mir vorbeiging. Heute sehe ich darin etwas ganz anderes. Der Eurovision Song Contest ist viel mehr als nur Unterhaltung.

In diesem Jahr wird der Wettbewerb 70 Jahre alt. Entstanden ist er in den 1950er-Jahren, in einem Europa, das nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zueinanderfinden musste. Musik sollte verbinden, wo Politik und Geschichte Gräben hinterlassen hatten. Menschen aus verschiedenen Ländern sollten sich begegnen – friedlich, neugierig und mit offenem Blick.

Vielfalt ist kein Problem

Genau das spürt man bis heute. Beim ESC treten Künstlerinnen und Künstler aus ganz unterschiedlichen Kulturen auf. Sie singen auf Englisch, Französisch, Italienisch, Ukrainisch oder in Sprachen, die viele Zuschauer vorher noch nie gehört haben. Und trotzdem verstehen Millionen Menschen, worum es geht. Um Freude. Um Sehnsucht. Um Hoffnung. Um Spaß.

Natürlich ist der ESC total überdreht. Genau das gehört dazu. Aber hinter all dem steckt etwas Ernstes und Schönes: die Idee, dass Vielfalt kein Problem ist, sondern eine Stärke. Dass Menschen gemeinsam feiern können, ohne gleich zu sein. Der ESC ist deshalb längst auch ein Symbol für Offenheit geworden. Für viele ist er ein Fest der Freiheit und der Vielfalt. Vielleicht begeistert er gerade deshalb so viele Menschen weit über Europa hinaus.

Mich erinnert das an die Pfingstgeschichte aus der Bibel. Dort kommen Menschen aus vielen Ländern zusammen und verstehen sich plötzlich, obwohl sie verschiedene Sprachen sprechen. Nicht, weil alle gleich werden. Sondern weil etwas Gemeinsames entsteht. Genau das feiern wir ja nächste Woche wieder.

Vielleicht steckt genau dieser Geist auch im Eurovision Song Contest. Ein bisschen laut. Ein bisschen verrückt. Aber voller Lebensfreude und voller Hoffnung, dass Verständigung möglich ist. Und deshalb drücke ich am Samstagabend natürlich die Daumen, dass es am Ende wieder heißt: Twelve points go to Germany.

Zur Person

Florian Grieb (36) ist Stadtjugendpfarrer und arbeitet in der Protestantischen Jugendkirche im Stadtteil Ludwigshafen-Süd.