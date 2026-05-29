Eine junge Mutter will ihr Kind taufen lassen, gehört aber keiner Kirche an. Dekan Paul Metzger denkt über Segen und Zugehörigkeit nach.

„Ich möchte mein Kind taufen lassen. Geht das?“ Die junge Frau sitzt mir gegenüber und hält ihr schlafendes Baby im Arm. Ich sage: „Natürlich geht das. Wann und wo wollen wir das denn machen?“

Aus dem Augenwinkel sehe ich meine Sekretärin in der Tür stehen. Sie macht diese kleinen Zeichen, die im Pfarramt meistens nichts Gutes bedeuten. Ich frage also vorsichtig: „Sie sind bei uns Mitglied in der Gemeinde?“

Die Frau schaut mich mit großen Augen an. „Nein.“ „Aber der Vater?“ Kopfschütteln. „Die Paten vielleicht?“ Wieder nein. Sie sagt: „Niemand von uns ist in der Kirche. Ist das ein Problem?“

Ein schmaler Grat

Ich will sagen: „Ja, das ist ein Problem. Wer nicht im Verein ist, spielt auch nicht mit.“ Aber sofort stelle ich mir die Frage: Kann eine irdische „Firma“ wie die Kirche wirklich himmlischen Segen verweigern? Ist sie nicht gerade dafür da?

Solche Fälle häufen sich inzwischen. Menschen, die nie etwas mit Kirche zu tun hatten, wünschen sich eine kirchliche Hochzeit. Andere treten aus der Kirche aus, wollen aber für ihre Angehörigen selbstverständlich eine kirchliche Beerdigung.

Und wir? Was machen wir daraus? Wenn die Zugehörigkeit zum Verein nichts wert ist, warum sollen Menschen dann in der Kirche sein? Ich habe das Gefühl, dass ich gerade auf einem sehr schmalen Grat balanciere.

Ich frage die junge Frau: „Warum möchten Sie Ihr Kind denn taufen lassen, wenn Sie selbst gar nichts mit Kirche zu tun haben?“ Sie schaut mich an, als wäre die Antwort völlig offensichtlich: „Na, wegen dem Segen.“

Und ich denke: Wahrscheinlich ist genau das der Punkt. Menschen suchen nicht nach Institutionen. Sie suchen Segen. Auch wenn sie gar nicht genau sagen können, was das eigentlich ist. Wobei – wenn ich ehrlich bin: Kann ich es denn genau bestimmen?

Offensichtlich suchen Menschen Beistand. Sie suchen das Gefühl, dass da jemand ist, der größer ist als wir. Also sitze ich da, hole tief Luft und sage: „Gut. Lassen Sie uns miteinander reden.“

Der Autor

Paul Metzger, geboren 1973, ist Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen.

